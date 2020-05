Troppi disagi sui bus, richieste corse supplementari.

Non c’è stata la folla che caratterizzava la quotidianità nell’uso dei mezzi del trasporto pubblico locale, ma comunque nel Salernitano i disagi ci sono stati.

Le attuali misure di sicurezza a bordo dei bus – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – qualche problema lo hanno creato nella prima giornata della “Fase 2”.

E’ stato, infatti, necessario attivare alcune corse di supporto nelle fasce orarie del primo mattino sulle direttrici a lunga percorrenza. Ma non sono mancati neppure casi di persone lasciate per strada, per via dei mezzi già pieni al limite.

D’altronde, i posti a sedere, soprattutto nei mezzi Busitalia Campania usati per il trasporto cittadino sono davvero pochi: anche meno di dieci. Mentre si arriva ad una capienza massima di circa 20 passeggeri nei bus più grandi, usati per le linee extraurbane. Ma è proprio lì che ieri mattina sono iniziati i primi problemi.