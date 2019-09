Torna il TEDxSalerno, sabato 12 ottobre alla Sala Pasolini.

Dopo la prima edizione dello scorso anno che ha registrato picchi di interesse notevoli, torna in scena l’edizione 2019 del TEDxSalerno organizzata da Wires, associazione artistico culturale che promuove eventi dedicati all’aggregazione culturale giovanile e all’innovazione tecnologica.

L’evento-conferenza, nato con lo scopo di diffondere idee di valore e condividere esperienze in maniera libera e fruibile per tutti, ha come scopo quello di creare, non solo una comunità di pensatori creativi e innovativi, ma anche di fornire ispirazione a tutti i partecipanti e, arrivato alla sua seconda edizione, avrà come tema “Anomalie”, argomento di grande attualità che verrà sviluppato attraverso le storie degli otto speaker di quest’anno:

Roberto Ascione, CEO & Founder di Healthware International, gruppo di consulenza integrato di nuova generazione che offre alle grandi aziende e alle start-up dei settori di life sciences e insurance un insieme unico di servizi e competenze in consulenza strategica, comunicazione, tecnologia e innovazione per guidare la trasformazione digitale della salute;

Enzo Lauria, architetto, maestro d’arte e docente in modellazione e animazione 3D, collabora con diverse testate italiane tra cui Tiramolla, Prezzemolo, Topo Gigio e Topolino;

Riccardo Schirinzi aka Charlie Davoli, fotografo e instagramer italiano, ha collaborato con il Museo nazionale di Capodimonte e durante il Festival di Fotografia Europea 2018 di Reggio Emilia si è tenuta la sua personale “Retrospettive del Domani”;

Roberto Pontecorvo, ideatore di “Praiano NaturArte”, progetto che mira a contribuire alla realizzazione di una strategia di sviluppo eco-sostenibile e intelligente;

Giusy Sica, fondatrice di Re-Generation Y-outh Think tank, network indipendente di donne italiane che cerca di raggiungere l’empowerment politico, sociale, economico e culturale delle giovani donne attraverso la sostenibilità, la rigenerazione culturale, l’innovazione e la formazione continua;

Chiara Bordi, modella bionica terza classificata alla sessantanovesima edizione di Miss Italia;

Dino Amenduni, responsabile nuovi media e consulente per la comunicazione politica di Proforma, collabora con la Repubblica, L’Espresso, WIRED e Treccani.

L’ottavo speaker del TEDxSalerno, di caratura nazionale e tra i volti più conosciuti del cinema italiano, verrà nei prossimi giorni.

Lo start è previsto alle ore 15.00, sabato 12 ottobre, presso la Sala Pier Paolo Pasolini (via Lungomare Trieste, Salerno).

I biglietti, dal numero limitato sono ufficialmente in vendita sulla piattaforma online Eventbrite al prezzo di 30 euro a persona.

Sito web https://tedxsalerno.com

Facebook TEDxSalerno

E-mail info@tedxsalerno.com