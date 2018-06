“Salerno in Canto”, 29-30 giugno 2018.

La seconda edizione della Rassegna Canora “Salerno In…Canto”patrocinata dal Comune di Salerno e promossa, come nella passata edizione, dalla Scuola di Canto e di Musica “Sound Music Studio” di Salerno diretta dal maestro Angelo Russo e dalla Cooperativa Sociale Socofasa Onlus Salerno di cui ne è presidente il dott. Alfredo Ripoli, si terrà nei giorni di venerdì 29 e sabato 30 giugno 2018 all’interno dello splendido scenario del Parco del Seminario di Salerno ubicato in via Valerio Laspro.

Il progetto resta e rimarrà sempre quello di dare spazio, tempo, visibilità ai tanti artisti che si avvicinano con impegno e passione all’arte canora e di creare nella città di Salerno sani momenti di aggregazione, solidarietà e partecipazione.

Le due serate saranno condotte da Alfonso Zoccola e Marika Memoli e allietate alternativamente dalle esibizioni delle allieve e dagli allievi della Scuola di Ballo Gioia’s Dance di Salerno della maestra Rosanna Gioia e da quella seguita dal maestro Enzo Napoli. Gli attori Enza Zoccola, rappresentante del gruppo teatrale Teatri di Carta diretto da Francesco Campanile e Peppe De Caro, esponente di spicco del Gruppo Teatrale dell’Associazione Giovanni XIII di Cava de’ Tirreni, sapranno con la loro bravura, verve ed ironia, far vivere ai presenti momenti di riflessione e di grande ilarità.

Avranno modo di confrontarsi tra loro: Alessandra Sessa, Alessandro Del Regno, Anna D’Auria, Anna Rienzi, Antonia Genovese, Cristian Casola, Domenico Prezioso, Emily Della Rocca, Enza Giannattasio, Federica D’Apice, Guido Plaitano, Rosanna Ferrara, Caterina Fortunato, Nunzia Memoli, Michele D’Auria, Francesca Tritto, Antonio Naddeo, Sara Pisano, Claudia Letteriello, Alessandro Mastrocinque, Valentina Giancolo.

Gli artisti saranno osservati da una giuria qualificata composta da esperti del settore quali: la prof.ssa e direttrice di coro Paola Bilancia, il prof. Ernesto D’Acunto, responsabile per l’Italia dell’Ente Internazionale Santa Cecilia School, dal m°Angelo Russo, dal musicista Lello Sepe e dal prof. Vinicio De Felice.

Ringraziamenti sono rivolti all’ Amministrazione Comunale di Salerno, al presidente ed ai membri della Cooperativa Sociale Socofasa Onlus Salerno, al signor Arturo Fiorillo per la diretta Facebook ed a coloro i quali hanno affiancato la manifestazione quali: Edil Genovese, Mondo Pizza, la Compagnia del Concord, Vi.Da. Bar.

L’ingresso alla manifestazione è libero. All’interno del Parco del Seminario c’è ampia disponibilità di parcheggio gratuito e si potrà gustare una ottima pizza e tante prelibatezze preparate con cura e passione dai bravi maestri della pizzeria presente nel Parco stesso.