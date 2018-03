Rotary Club Eboli indice premio alla memoria dell’avv. Bernardino Zinno.

Il Rotary Club Eboli organizza il Primo premio alla memoria dell’avv. Bernardino Zinno, prematuramente ed improvvisamente scomparso, durante il suo anno di presidenza del Club di Eboli, nell’anno 2015-2016.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso che il presidente Mario Di Donato e i soci hanno inteso assegnare ad un cittadino ebolitano che abbia dimostrato doti di leadership comunitarie e di eccellenza professionale.

L’appuntamento, organizzato con il patrocinio della Città di Eboli, è fissato per sabato 10 marzo 2018, alle ore 18.30 nella Sala convegni di San Bartolomeo, in viale Amendola.

Un’occasione, l’ennesima, per tenere vivo il ricordo dell’avv. Zinno e per sottolineare ammirazione per la figura dell’amico Dino, che anche attraverso l’attiva partecipazione alla fondazione ed alla direzione del Club Rotary Eboli aveva saputo manifestare il suo determinato impegno al servizio della Comunità. Un ringraziamento speciale per il lavoro svolto, va rivolto anche al prefetto del Rotary Gioele Melella.

L’Amministrazione comunale di Eboli sostiene e supporta l’iniziativa e invita alla partecipazione.