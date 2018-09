RinascitaSud premio Ritratti di Territorio martedì 18 a Pagani.

«Ritratti di Territorio è l’occasione annuale per evidenziare le potenzialità che hanno ancora da offrire la Campania e il Sud». Parola di Nunzia Gargano, l’ideatrice del premio “Ritratti di

Territorio”, giunto alla quinta edizione.

«Giornalisticamente sono sempre state molto più appetibili le brutte notizie perché conquistano attenzione e curiosità, ma io – continua Gargano – appartengo a un’altra generazione, quella formatasi negli anni ’90. Non c’erano i social, ma c’era più coraggio dal mio punto di vista. Ci si opponeva mostrandosi in volto non nascondendosi dietro un falso profilo. Sembra strano, ma oggi più di ieri ci vuole coraggio: a dedicare l’apertura di un

notiziario o di un periodico a una buona notizia. Un concorso musicale, la pubblicazione del libro di un autore locale, l’assunzione di una decina di lavoratori in una piccola realtà aziendale, il podio per un atleta di una piccola società sportiva sono considerati poco appetibili e cronaca di second’ordine dal pubblico della rete. Oggi, giunti alla quinta edizione dell’evento, senza correre il rischio di apparire nostalgica, credo sia necessario che ognuno ritorni a una purezza sentimentale da trasferire in ogni ambito della propria vita privata e professionale».

Quale migliore occasione per parlare di #RinascitaSud? Sarà questo il claim 2018, in programma martedì 18 settembre, alle 20, come sempre presso “Il Bagatto” in Pagani. In quella occasione, di scena l’ormai tradizionale serata di gala dedicata alla premiazione di personalità che si sono distinte in vari campi e che hanno un minimo comune denominatore: il legame con la propria terra di origine.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito su invito. Per i giornalisti/fotografi/blogger e operatori è possibile richiedere accredito entro e non oltre il 9 settembre esclusivamente tramite form on line: ( http://www.ritrattiditerritorio.it/richiesta-accrediti-stampa-ritratti2018/)