Raccolta occhiali usati, consegna mercoledì 27 al Genovesi – Da Vinci a cura del Lions Club Salerno Duomo.

Mercoledì 27 marzo presso l’Aula Magna dell’IISS Genovesi – Da Vinci di Salerno si terrà la consegna degli occhiali usati raccolti dal Lions Club Salerno Duomo presieduto da Roberta D’Amato nell’ambito del progetto “Recycle for Sight” che da oltre 70 anni è un fiore all’occhiello dei service dei Lions Club di tutto il mondo.

Per il Progetto di raccolta “occhiali usati” l’occhiale da vista che viene più usato e che nella maggior parte dei casi è un oggetto senza valore, rappresenta invece una risorsa importantissima per un lavoratore artigiano o uno studente di un paese in via di sviluppo consentendo di lavorare o studiare .

Nel mondo c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati e l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive.

In molte aree un cattivo o trascurato funzionamento della vista può costringere gli adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini dalle classi scolastiche.

Ma non solo gli occhiali da vista, vengono raccolti anche gli occhiali da sole, necessari per coloro che vivono vicino all’equatore, specialmente alle persone affette da cataratta, che hanno la necessità di riparare gli occhi dai raggi del sole così pericolosi.

Si tratta di un’iniziativa che costa zero a chi contribuisce ma che ha un impatto sociale notevole.

Dopo gli indirizzi di saluto da parte del Dirigente scolastico dell IISS Genovesi – Da Vinci Prof. Nicola Annunziata, della Presidente del Lions Club Salerno Duomo Roberta D’Amato e della Presidente della IV Circoscrizione Lions Club Distretto 108 Ya Carmela Fulgione, interverranno la Coordinatrice Nazionale del progetto raccolta occhiali usati Patrizia Baccari ed il Prof. Fausto Mazzone, coordinatore per l’Oculistica dell’Asl Salerno.

Saranno presenti e faranno il loro intervento al service”Raccolta occhiali usati” del Club Salerno Duomo degli ospiti di particolare e assoluta importanza:

Sandro Castellana, Direttore Internazionale 2017 – 2019;

Patricia Hill, Past Direttore Internazionale;

Domenico Messina, Past Direttore Internazionale

Le conclusioni sono affidate al Governatore del Distretto Lions 108 Ya Paolo Gattola.

Il Lions Club Salerno Duomo ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione le docenti Proff. Pina Masturzo (responsabile new media per l’IISS Genovesi – Da Vinci) ed Ida Andreozzi, referente dei rapporti tra scuola e Lions Club Salerno Duomo.