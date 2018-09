In allegato il dispositivo di traffico adottato per consentire lo svolgimento della Processione in onore di San Matteo venerdì 21 settembre.

Il percorso della Processione come da tradizione partirà da Via Duomo (da Piazza Alfano I) per proseguire su via dei Mercanti, Piazza Portanova, Corso Vittorio Emanuele, via dei Principati, Corso Garibaldi, via Roma, Largo Ragno, via Portacatena, via Giovanni da Procida, via Mercanti e via Duomo per terminare in Piazza Alfano I.