Giovedì 28 febbraio 2019, alle ore 10.30, nella sede della Soprintendenza di Salerno in via Tasso 46 (centro Storico), nella Sala Conferenza al 2° piano di Palazzo Ruggi, si terrà una conferenza stampa su: MUSEI, RISORSA ECONOMICA PER IL TERRITORIO SALERNITANO.

Per l’occasione è prevista la presenza del Coordinatore Nazionale della CISL FP BENI CULTURALI, DOTT. GIUSEPPE NOLE’.