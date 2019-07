Mediterranean Truck, boom di presenze, oltre 65.000 visitatori per la seconda edizione ad Eboli.

Boom di presenze oltre 65 mila, per la decima edizione del Mediterranean Truck, evento di motori più importante del Sud Italia, che si è svolto dal 27 al 30 Giugno al Palasele Park di Eboli. Ieri sera gran finale con tanto di torta, e la ciligina è stata la presenza del comico Biagio Izzo. Tutto è iniziato giovedi con l’anteprima di Meditarranean Truck, organizzato dalla famiglia “Riviello”.

La conduttrice dell’evento è stata la giornalista Rosaria Sica. Il taglio del nastro si è svolto sabato alle 18,30, ma le attività legate ai motori sono inziaite giovedi sera con il convegno “La strada non è una pista” centrato sulla sicurezza stradale, in sinergia con il Comune di Eboli, ed il Festival del mare.Venerdì il Drift Experience con l’associazione Drive Motive, poi splati gremiti per lo spettacolo degli stuntman “Stunt drivers team” un team di qualificata esperienza, conosciuti a livello internazionale e l’esibizione delle migliori scuole di ballo del territorio.

Sabato e ieri si sono svolte tante iniziative sempre legate ai motori, dagli spettacoli acrobatici degli stuntman alla Drift experience, dalle prove similatore di Formula 1 alle esibizioni delle Yamaha Tmax, dal campionato regionale autotuning al sexy e truck wash, dai test drive agli happy hour tra i motori, dal campionato di pugilato, il concerto di musica popolare dei Tammorasia, lo spettacolo di Luca Sepe e Peppe Iodice, per finire ieri con lo straordinario Biagio Izzo e la demolition cars. Il Patron dell’evento Cosimo Riviello ha commentato: “abbiamo bissato il successo di pubblico dello scorso anno, oltre 65 mila spettatori in 4 serate. La ciliegina sulla torta la presenza di Biagio Izzo, che dopo lo spettacolo ha tagliato materialmente, insieme alla mia famiglia e tutto il nostro staff, ed il sindaco Massimo Cariello, la torta dei 10 anni della manifestazione. Grazie di cuore a tutti, adesso stiamo già pensando alla undicesima edizione del Meditrranean Truck sempre ad Eboli al Palasele Park, con tantissime novità. Arrivederci al 2020”.