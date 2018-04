Le uova di Pasqua di Casa Pound Salerno ai bambini dell’Ospedale di Nocera.

Mattinata di solidarietà nel giorno di Pasqua, all’Umberto I di Nocera per CasaPound Salerno. Il movimento di Simone Di Stefano fa visita al reparto pediatrico di Nocera regalando uova di pasqua e attimi di serenità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

A capo della delegazione salernitana di CasaPound, il responsabile provinciale Antonio di Domenico che si dichiara entusiasta dell’iniziativa “Abbiamo donato uova ma anche attimi di sorrisi ai bambini del reparto pediatrico dell’Umberto I a Nocera” e poi aggiunge che l’ottica che muove CasaPound sul territorio provinciale in iniziative del genere è sempre accompagnata dal moto “Io ho quel che ho donato”.

Non solo sorrisi come in questa mattinata di pasqua ma CasaPound si adopera anche in collette alimentari per aiutare gli italiani bisognosi e in tante altre iniziative concrete di solidarietà. Di Domenico conclude “Ci teniamo a ringraziare i medici ed i responsabili del reparto dell’Umberto I e assicuriamo il nostro impegno ed il nostro aiuto anche in futuro con altre donazioni. Per qualsiasi problematica riguardante l’Ospedale saremo accanto agli ammalati”

Enrico Marotta