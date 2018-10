La nuova collezione della stilista salernitana Sofia Colasante, domenica 21 a Palazzo di Città insieme ad AIL.

Sarà presentata domenica 21 ottobre, alle ore 17.30, presso il Salone dei Marmi di Salerno, la collezione autunno/inverno della stilista salernitana Sofia Colasante.

Un evento organizzato in stretta collaborazione con l’AIL, la cui attività di ricerca è stata -già in passato- sensibilizzata e supportata dalla giovane stilista salernitana. Ma non è tutto, i circa 400 invitati potranno, per l’occasione, direttamente entrare in contatto con lo stand dell’ Associazione Italiana contro le Leucemie per sostenere in maniera fattiva le numerose iniziative messe in atto a livello locale e nazionale dall’Onlus.

La collezione che Sofia andrà a presentare porterà, in passerella, una donna da “metropoli”. “La donna che mi accingo a presentare con questa nuova collezione è una donna attuale, autentica. La vita di una donna è sempre più frenetica, sempre più epicentro di un mondo lavorativo che la vede in prima linea. Il look non può che risentirne, dovendo garantire alla donna il massimo comfort senza rinunciare alla qualità. La tradizione sartoriale italiana sarà pienamente rispettata ed esaltata dall’utilizzo di materiali naturali di primissima qualità”, le parole di Sofia.

Ma ancora, la nuova collezione porterà nel cuore di Salerno una donna completa, che non rinuncia a “giocare” con gli accessori. “In questa stagione, ho completato i miei look con accessori sì eleganti, ma pur sempre in linea con le esigenze di praticità di cui la donna attuale necessita. Volendo inquadrare gli abiti che vedremo in passerella, potrei dividerli in due categorie: la prima rispecchia la classica donna in carriera stile Manhattan, la seconda sarà caratterizzata, invece, da uno streetwear rivisto in chiave elegante. Insomma, la donna di questa collezione, sarà una donna a tutto tondo, completa e pronta ad affrontare la vita di tutti i giorni”.

Una piccola anticipazione? “Il lancio del SC Magazine, un magazine a tutto tondo che vi proietterà nel mio mondo, consentendo ai lettori di rimanere aggiornati sulle novità e sulle tendenze del momento”