Inps, trasferimento uffici sede di Agropoli, sospensione front office venerdì 7.

Si comunica che gli Uffici dell’Agenzia INPS di Agropoli si trasferiranno dai locali di Via Riviera 1 a quelli siti in Via De Gasperi 84 , nelle adiacenze la stazione ferroviaria.

Pertanto, le attività di front office presso i locali di Via Riviera 1, termineranno il 6 settembre p.v. e verranno sospese solo nella giornata di venerdì 7 settembre , per consentire i trasferimenti dei collegamenti tecnici.

Le attività riprenderanno regolarmente Lunedì 10/09/2018 in via De Gasperi 84, sempre ad Agropoli, nei nuovi locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.