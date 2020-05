Il Sindaco Napoli e l’Assessore Loffredo in visita ai mercati cittadini: “Fiduciosi nella ripresa. I cittadini rispettino le regole: indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti”.

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore al Commercio Dario Loffredo, lunedì mattina, si sono recati nei mercati di piazza Casalbore, via de Crescenzo e via Robertelli per salutare gli operatori mercatali e augurare loro una buona ripresa.

“Siamo fiduciosi – ha detto il primo cittadino – che la ripresa sarà tangibile. Siamo vicini alla categoria e a tutto il comparto degli operatori commerciali che in questa settimana riaprono le proprie attività. Invitiamo, comunque, i nostri concittadini a rispettare le regole. Oggi, più che mai, è necessario indossare la mascherina ed evitare assembramenti. Il coronavirus non è stato ancora sconfitto e la Fase2 non vuol dire essere fuori dal pericolo. Grazie alle scelte e all’operato del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, siamo riusciti a contenere i danni in Campania, ma ancora non siamo totalmente fuori dall’emergenza. Un plauso va ai miei concittadini che hanno saputo rispettare le regole e comprendere quanto fosse delicata questa situazione. Un ringraziamento anche a tutte le forze dell’ordine, innanzitutto alla Polizia municipale e anche alla Protezione civile. Insieme, rispettando poche ma efficaci norme, riusciremo a venirne fuori. Buona ripresa a tutti”.