Evoli Festival, ad agosto l’ottava edizione.

Si presenta l’Ottava edizione dell’ “Evoli Festival”, la kermesse musicale ideata da “Asso Music Art” con la direzione artistica di Claudio D’Eboli. L’ottava nota di un evento che diventa sempre più interessante e atteso da tutti gli addetti al panorama musicale. Tre serate di buona musica che ritornano nuovamente nella location storica di Piazza della Repubblica ubicata nel cuore della città della Piana del Sele, fra tante novità alla quale stanno lavorando gli organizzatori, per la presenza certa di ospiti di grande rilievo Artistico arricchiranno questa ottava edizione, tutti già confermati, ma saranno pubblicati dopo aver conosciuto i trenta Artisti in gara.

Ancora una volta, e per il terzo anno consecutivo, il direttore artistico si avvallerà della collaborazione di un grande maestro della musica Italiana, Marco Rinalduzzi musicista-produttore e Talent Scout di gradi voci della musica internazionale. Mentre la macchina organizzatrice viene coadiuvata da Lucia Picciallo che ha coordinato e gestito le audizioni itineranti; da Tommaso Bergamo responsabile del coordinamento organizzativo; da Pierino D’Eboli responsabile marketing; nonchè da Marco e Manuel D’Eboli per la gestione back stage.

Questa ottava edizione ad affiancare la bella presentatrice Stefania Orlando sarà il conduttore storico della kermesse l’attore comico, Massimo Carrino.

Storica anche la presenza dell’ Evoli Orchestra, in quando tutti i cantanti partecipanti come ogni anno si esibiranno dal vivo, tante le novità anche in merito all’orchestra, in quanto la direzione artistica gli affiderà l’arduo compito delle votazione solo nella serata finale, che saranno sommate a quelle della commissione artistica. Numerose le selezioni già effettuate in giro per l’Italia che si concluderanno alla fine del mese di marzo.

“Manca davvero poco, ribadisce il direttore artistico – Claudio D’Eboli – dopo le ultime selezioni, la giuria di esperti visionerà tutto il materiale a propria disposizione per proclamare i cantanti che prenderanno parte alle tre giorni dell’ Evoli Festival 2019. Buona Musica a tutti”.