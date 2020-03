Coronavirus, servizio di sostegno psicologico della Caritas.

La Caritas Diocesana Salerno- Campagna- Acerno non si ferma di fronte all’emergenza e attiva un Nuovo Servizio di Ascolto e Supporto Psicologico per tutti coloro che stanno vivendo la quarantena, per chi assiste persone in stato di fragilità e per chi vede la propria attività lavorativa fermarsi.

Si tratta di un servizio di supporto psicologico telefonico ai tempi del Coronavirus, rivolto a tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di aiuto per ritrovare la calma e la speranza.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato con i seguenti orari

9,00 – 13,00 e 16,00 – 20,00.

Per accedere al servizio basta inviare una e-mail all’indirizzo ascoltopsicologicocaritas@gmail.com specificando nome, cognome e numero telefonico e sarete contattati dalle psicologhe, oppure contattare direttamente:

– Dott.sa De Sio Paola 348-5188303

– Dott.sa Marra Francesca 329-1685558

– Dott.sa Roberto Rosaria robrosaria@libero.it

“Da soli si può fare…ma insieme è più facile”