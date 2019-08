Come risparmiare con i bonus scommesse online?

Gli italiani sono un popolo amante dello sport in tutte le sue accezioni, dal calcetto con gli amici alle discussioni da bar, arrivando alle classiche scommesse del weekend. Proprio per questa passione per il betting, la maggior parte dei bookmakers ha sviluppato delle piattaforme online per accedere a quote e mercati comodamente da casa o addirittura tramite smartphone. Ma non basta: in un mercato, come quello del betting online, concorrenziale ed in continua crescita, è fondamentale che ogni bookie offra ai suoi utenti bonus e promozioni per invogliarli ancora di più a scommettere.

E’ qua che entrano in gioco le offerte di benvenuto (miglior bonus benvenuto scommesse), le promozioni settimanali su determinati eventi di cartello o le quote maggiorate su mercati specifici. Tutto questo gioca sia a favore dell’utente, che si ritrova ad avere cifre “extra” da poter investire nelle proprie scommesse, sia a favore dei bookie, che possono contare su giocatori contenti ed attivi sulle loro piattaforme di scommessa, con conseguente afflusso continuo di puntate all’interno del sito. Ecco come funzionano i bonus più comuni, che non solo possono portare a vincite cospicue, ma aiutano i giocatori a risparmiare piazzando le proprie scommesse.

Come funzionano i Welcome Bonus

Il Bonus di Benvenuto è l’offerta più comune nei siti di betting online, nonchè la prima che solitamente i nuovi utenti ricevono; è il modo con cui i bookmakers invogliano i potenziali scommettitori ad iscriversi sulla piattaforma, garantendo una cifra extra sotto forma di bonus una volta effettuata la registrazione ed il primo deposito. Tali cifre non sono inizialmente prelevabili, ma possono essere utilizzate per piazzare le prime scommesse, garantendo quindi ai giocatori un risparmio cospicuo sulle giocate iniziali, che possono successivamente tramutarsi in vincite reali.

Per utilizzare questo bonus bisogna effettuare la registrazione compilando l’apposito form online, ma è bene leggere attentamente i “Termini e Condizioni” per avere una panoramica completa sulle modalità di erogazione ed utilizzo del bonus, così da poter scegliere al meglio come usufruirne.

I moltiplicatori sulle scommesse multiple

La maggior parte dei bookmakers prevedono interessanti moltiplicatori che entrano in gioco piazzando scommesse multiple, ovvero una schedina che presenta più di un evento. Solitamente tra i 3 ed i 30 eventi piazzati nella payslip si attiva il moltiplicatore con percentuali davvero importanti, partendo dal 3% di vincita totale su un minimo di 3 eventi, fino ad arrivare al 150/200% superando i 20. Puntando quindi una cifra iniziale molto bassa, si può quindi ambire ad una vincita cospicua, inserendo nella scommessa parecchi match; la possibilità di vincita è sicuramente più bassa, ma il guadagno totale aumenta esponenzialmente.

Promozioni settimanali e quote maggiorate

Tra le offerte che permettono ai giocatori di vincere cospicue somme di denaro, risparmiando sull’importo puntato, è importante citare anche le promozioni settimanali, che cambiano da bookmaker a bookmaker e si riferiscono a determinati eventi sportivi, solitamente molto seguiti, creando mercati ad hoc oppure maggiorando la quota originaria di un mercato, in modo da far confluire più giocate.

Per fare un esempio, nei grandi eventi sportivi, come il SuperBowl, oltre alle classiche quote, i bookie offrono la possibilità di scommettere su mercati particolari, come il colore della bibita che tradizionalmente verrà versata sul coach vincitore. Le quote maggiorate invece si riferiscono a mercati specifici, come ad esempio il goal di una determinata squadra nei primi 10 minuti di partita oppure la possibilità di un calcio di rigore sbagliato.

Sfruttare le promozioni ed i bonus per risparmiare

Prendendo in considerazione i bonus e le promozioni dei bookmakers, si possono vincere anche cifre cospicue piazzando una puntata minima, che attivi le offerte e le percentuali erogate dalla piattafoma a cui ci si è iscritti.

E’ importante quindi confrontare i bonus dei diversi siti, avendo una panoramica completa delle offerte e scegliendo quella che più si abbina al modo di giocare che si vuole applicare; ogni piattaforma da la possibilità di accedere a parecchie offerte, che spesso comprendono le varie sezioni del sito, non solo quella sportiva, per cui, una volta scelta la migliore, è tempo di giocare ed affidarsi alla Dea Bendata.