Alessandro Monteleone in concerto all’Arena del Mare venerdì 20.

Dopo essersi esibito agli European Latin Awards, il giovanissimo e talentuoso cantante bresciano Alessandro Monteleone è atteso, venerdì 20 luglio, all’Arena del Mare di Salerno.

Ospite della finale del Festival del Mare (inizio ore 21, ingresso libero), concorso canoro alla seconda edizione, il cantante, appena sedicenne, interpreterà il suo ultimo singolo, “Para ti”, prodotto dalla Pm Records di Cava de’ Tirreni e da Sandro Ravagnani, brano abbinato ad un videoclip che ha superato le ottantamila visualizzazioni su Youtube.

La canzone, la prima in lingua spagnola per Alessandro Monteleone, è stata scritta da Alfredo Capozzi (musica) e dall’attore Nicola Adobati (testo). Disponibile nei maggiori store digitali mondiali, è stata presentata proprio in occasione degli European Latin Awards, presso lo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone.