Terza Missione UNISA, l’Ateneo sottoscrive le Convenzioni Quadro con Healthware International e FAB4 Digital Innovation Hub Confartigianato Salerno.

Il Rettore Aurelio Tommasetti, in apertura dell’incontro ha dichiarato: “ Oggi sottoscriviamo due accordi quadro con due realtà importanti. Si tratta di un’opportunità significativa per i nostri studenti e per i nostri laureati. Stiamo puntando molto sul trasferimento tecnologico per creare un ponte reale tra il mondo universitario e quello delle imprese. E ci sono tutte le condizioni per farlo. Il nostro Ateneo si è sempre distinto nelle competizioni sulle idee d’impresa, nei premi per l’innovazione a livello nazionale e per il numero dei nostri spin-off incubati, un numero superiore a quello della media nazionale per il totale dei docenti incardinati. Quello dell’innovazione è un settore importante e strategico per il rilancio del territorio. E la casa dell’innovazione è l’Università, a patto che si faccia una ricerca di qualità e che si abbia una reale apertura verso il mondo imprenditoriale”.