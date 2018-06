Bimbi & Bimbe in Ateneo, mercoledì 20 all’Università di Salerno.

Dopo il successo della prima edizione, ritorna all’Università di Salerno la manifestazione “Bimbi & Bimbe in Ateneo“. Domani, mercoledì 20 giugno il Campus aprirà le porte ai figli e alle figlie dei dipendenti della comunità universitaria per aderire a “Bimbi & Bimbe in ufficio con mamma e papà”, l’iniziativa promossa dal Corriere della Sera/L’Economia, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza Consiglio dei Ministri, e giunta alla sua 24esima edizione.