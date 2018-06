Formazione obbligatoria per la revisione legale, giovedì 21 a cura dell’Ordine dei Commercialisti.

Come prepararsi ai controlli di qualità obbligatori del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), svolgere un incarico in conformità ai principi di revisione ISA (Italia) in una PMI, elaborare al meglio la valutazione degli errori e le novità della relazione di revisione sul bilancio 2017: sono alcuni dei punti cruciali che saranno affrontati nel Convegno dedicato alla revisione legale giovedì 21 giugno dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno presso la Casa per Ferie San Giuseppe (via S. Allende 66, Salerno).

Un appuntamento fondamentale per l’aggiornamento professionale in ossequio alle direttive del Ministero dell’Economia e delle Finanze e in particolare del Dipartimento della Ragioneria di Stato che, in diverse circolari, ha demandato alla formazione continua il compito di assicurare l’adeguatezza della preparazione professionale degli iscritti al Registro dei Revisori Legali, quale strumento per la corretta ed efficace revisione dei bilanci. Una previsione subito raccolta dall’ODCEC di Salerno, presieduto da Salvatore Giordano, che assicura ai propri professionisti iscritti la formazione necessaria in conformità alle materie e agli argomenti inclusi nel Programma annuale del Ministero.

A partire dalle ore 14.30 si approfondiranno dunque le tematiche legate a “I controlli di qualità, la revisione dei crediti e la nuova relazione dei Sindaci-Revisori al Bilancio 2017” con le relazioni del prof. Ermando Bozza, Docente di Audit e Revisione Legale presso Università degli Studi di Salerno, del prof. Felice Marinelli Docente di Revisione Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – entrambi anche Dottori Commercialisti e Revisori legali – e del dott. Gianluigi Froncillo, Manager PWC. Ad introdurre il Convegno sarà il Presidente ODCEC Salerno Salvatore Giordano; modera il Consigliere Segretario ODCEC Salerno Agostino Soave.