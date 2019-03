Enbas, istituite le Camere di Conciliazione Sindacale per le Province di Napoli e Salerno

A cura del Dottor Alfonso Angrisani Presidente Nazionale della federazione europea dei lavoratori autonomi e professionisti Ceuq, coordinatore Regionale Enbas (Ente nazionale Bilaterale Ambiente e Sicurezza )

L’Ente Nazionale Bilaterale Ambiente e Sicurezza rispettivamente per le province di Napoli e di Salerno il servizio di conciliazione sindacale per i lavoratori , le , imprese , i professionisti e le famiglie.

Si ricorda che il sopraindicato Ente Bilaterale svolge la sua attività in tutta Italia , esso è costituito dalle parti sociali Ceuq ed Ersaf . e nasce dalla stipula dei contratti collettivi:

1)CCNL Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.

2) CCNL Per i dipendenti delle Aziende Agricole Agrituristiche Fattorie Didattiche-Sociali e Florovivaistiche .

3) CCNL Per Personale Dipendente Non Medico da Strutture Sanitarie .

4)CCNL Per Dipendenti Impiegati nei Comparti Edilizia.

La circolare Inps di riferimento dell’anzidetto Ente Bilaterale è numero 119 del 21.07.2017.

La conciliazione sindacale è uno strumento utile per dirimere controversie insorte tra lavoratori e datori di lavoro , questo istituto rappresenta un vantaggio per entrambe le parti per la snellezza della procedura e per il soddisfacimento dei diritti dei lavoratori , in Italia il numero dei lavoratori e delle imprese che ricorrono all’istituto di conciliazione sindacale sono in crescita .