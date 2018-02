M’illumino di Meno, Legambiente Salerno conta i passi.

Il 23 febbraio 2018 torna M’illumino di Meno, la giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili iniziativa organizzata da Caterpillar radio2.

A Salerno in occasione di M’illumino di Meno conteremo i passi che ci porteranno ad attraversare la città, guidati dalla mappa “Salernoapassi”, 1250 passi, passo più passo meno, lungo un itinerario che dalla Stazione di Salerno ci porterà al Museo Archeologico Provinciale per partecipare a una suggestiva visita guidata, a lume di candela a cura di Fonderie Culturali.

Sarà con noi Tony Ponticiello, ideatore delle mappe a passi, dove i metri ed i chilometri sono sostituiti dal numero dei passi che si debbono compiere per raggiungere il luogo prescelto.

La camminata insieme ci farà generare energia e darà ad ognuno la possibilità di guardarsi, parlarsi, scoprire aspetti della città che normalmente sfuggono, misurare con i nostri piedi le distanze tra le cose. Il progetto delle città a passi, ancora poco diffuso da noi, è invece un tema che ormai non può più essere rimandato se vogliamo che la natura non espelli l’uomo per assicurarsi la sopravvivenza.

Nel Museo Archelogico Provinciale di Salerno che, grazie all’adesione dell’Amministrazione Provinciale di Salerno e della Direzione dei Musei Provinciali, spegnerà le luci, sarà poi possibile partecipare gratuitamente e senza bisogno di prenotazione a una visita guidata.

Orario visite guidate Museo Archeologico Provinciale: 18.15 – 19.00 – 19.45 – 20.30

La Partenza è prevista alle ore 18.00 dal Piazzale della Stazione di Salerno – Piazza Vittorio Veneto – insieme ai volontari delle Associazioni e degli Enti coinvolti.

Mappa alla mano e con Toni Ponticiello come guida, percorreremo il Corso Vittorio Emanuele di 1010 passi, facendo un primo step all’incrocio di via Cilento – 650 passi- ed il secondo in piazza Portanova – 360 passi – ; proseguiremo per la salita di via Porta Elina, una volta la porta di ingresso alla città per chi veniva da est, e con solo 120 passi raggiungeremo via San Benedetto; da dove basteranno altri 120 passi per raggiungere il Museo. Tempo stimato 15 minuti.

L’evento è organizzato e promosso dal CTG Gruppo Picentia, Legambiente Salerno “Orizzonti”, Amministrazione Provinciale, Museo Archeologico Provinciale, Associazione Fonderie Culturali, Greenpeace, Tony Ponticiello

In accordo con lo spirito dell’iniziativa i promotori invitano tutti i partecipanti a raggiungere la stazione o il museo archeologico provinciale con mezzi di trasporto sostenibile quali bici, bus, metropolitana, car-sharing.