La forza del silenzio, il Cardinale Sarah presenta il suo libro alla Chiesa di San Pietro in Camerellis.

Sabato 13 gennaio 2018 – ore 19.30

Chiesa di San Pietro in Camerellis

Corso Garibaldi, 224 (Salerno)

Incontro-conversazione con Sua Emin. Rev.ma Cardinal Robert Sarah

Prefetto della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti

In occasione della pubblicazione del volume del Cardinale, La forza del silenzio. Contro la dittatura del rumore (Cantagalli, Siena 2017).

Indirizzi di saluto

Rev. Prof. Don Francesco Quaranta

Parroco di S. Pietro in Camerellis

Introduce

Prof. Marco Di Matteo

Presidente dell’Associazione Veritatis Splendor



Presenta il volume

Rev. Prof. Don Mauro Gagliardi

Ordinario di Teologia Dogmatica presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma

Interviene

Sua Em. Rev.ma il Card. Robert Sarah

Prefetto della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti

Alle ore 18.30, prima della presentazione del libro prevista per le 19.30,

Sua Eminenza celebrerà la Santa Messa prefestiva nella medesima Parrocchia

La Parrocchia di San Pietro in Camerellis, l’Associazione Culturale “Veritatis Splendor” e l’Associazione “Opzione Benedetto” hanno organizzato a Salerno per sabato 13 gennaio, alle ore 19:30, presso la Chiesa di San Pietro in Camerellis (in Corso G. Garibaldi 224), un incontro-conversazione con il Cardinale guineano Robert Sarah sul tema del silenzio e sulla difficoltà di preservarlo nel frastuono del mondo contemporaneo.

Il Cardinal Sarah è attualmente Prefetto della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti e autore del recente volume La forza del silenzio. Contro la dittatura del rumore (Cantagalli, Siena 2017).

Dopo i saluti di Don Francesco Quaranta, Parroco di S. Pietro in Camerellis, interverrà il Prof. Marco Di Matteo, Presidente dell’Associazione “Veritatis Splendor”. A presentare il volume del Cardinale, sarà invece Don Mauro Gagliardi, Ordinario di Teologia Dogmatica presso il Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum” di Roma e consultore della Congregazione per il Culto. Alle ore 18:30 Sua Eminenza celebrerà la Santa Messa prefestiva nella medesima Parrocchia.