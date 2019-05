Eboli Legge, appuntamento con Maurizio De Giovanni venerdì 17.

Sarà Maurizio De Giovanni, scrittore e drammaturgo napoletano, il protagonista del secondo appuntamento della rassegna letteraria proposta, in occasione de Il Maggio dei Libri, da Eboli Legge 2019, il progetto di promozione della lettura messo in campo dal Comune di Eboli, giunto alla sua seconda annualità. Venerdì 17 maggio alle ore 20, il giallista partenopeo creatore di personaggi amati dal grande pubblico come il commissario Ricciardi e i Bastardi di Pizzofalcone, incontrerà i lettori nella suggestiva sala concerto San Lorenzo, per presentare il suo ultimo libro “Le parole di Sara”.

Edito da Rizzoli, il volume è la seconda seconda avventura di una serie che ha come protagonista femminile la “giustiziera” Sara Morozzi, personaggio tra i più originali nel panorama noir contemporaneo. Un lavoro, “Le Parole di Sara”, con cui De Giovanni, tra gli autori più apprezzati e letti degli ultimi anni, si conferma abile “raccontatore di storie”, come lui stesso si definisce, capace di dare vita a personaggi destinati a restare nel cuore del lettore. Nel corso della presentazione di venerdì, alla quale prenderanno parte l’assessore alla Cultura Angela Lamonica e il sindaco di Eboli Massimo Cariello, a dialogare con l’autore saranno il libraio e editore Giuseppe Avigliano e la giornalista Maria Vita Della Monica. Prevista, inoltre, la partecipazione musicale del M° Giuseppe Del Plato che aprirà l’incontro con le coinvolgenti note della sua chitarra.

Inaugurata lo scorso 10 maggio dagli autori del sito satirico “lercio.it”, la rassegna di apertura di Eboli Legge 2019 vuole essere una istantanea del panorama editoriale attuale, proponendo un itinerario di lettura alla scoperta delle “nuove narrazioni”, tra emergenti e consolidate tendenze letterarie. Altri quattro sono gli appuntamenti in programma per l’iniziativa nazionale Il Maggio dei Libri. Lunedì 20 maggio, ospite di Eboli Legge sarà Francesco Paolantoni comico partenopeo di lungo corso, tra i volti dell’edizione 2019 di Made in Sud ma anche brillante scrittore che, presso la sala concerto San Lorenzo alle 18.30, presenterà il suo “Improvvisamente…Niente” (Edizioni Ultra). Venerdì 24 maggio, poi, la biblioteca comunale “Simone Augelluzzi” ospiterà la presentazione, sempre alle 18.30, de “Le stanze dell’addio” (Bompiani) di Yari Selvetella, scrittore e giornalista, storico collaboratore del programma Unomattina. Il 25 maggio alle 9.30, grazie alla collaborazione con BandeAmì, l’auditorium del liceo classico “E.Perito” accoglierà Luigi Viva, giornalista musicale e biografo dell’indimenticato Fabrizio De Andrè, che presenterà il suo “Falegname di parole” (Feltrinelli). Infine, il 31 maggio, a chiudere la rassegna sarà Fabrizio Caramagna, studioso della parola e autore di aforismi amati dal grande popolo della rete, con “Il numero più grande è due” (Mondadori), ancora una volta alle ore 18.30 presso la sala concerto San Lorenzo.

Tutte le informazioni relative al progetto Eboli Legge e al programma de Il Maggio dei Libri su:

https://www.facebook.com/ebolilegge/