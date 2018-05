Sicurezza stradale, attivati cinque nuovi impianti lampeggianti sul territorio a Pontecagnano.

Cinque nuovi lampeggianti per migliorare le condizioni di sicurezza stradale.

Gli impianti sono stati installati in via Picentino (due), via Fermi, via Corigliano e via Piave (altezza plesso scolastico) come predisposto dal Sindaco Ernesto Sica e dall’Assessore alla Viabilità Mario Vivone di concerto con il Capitano Francesco Lancetta, Comandante della Polizia Municipale.

“Dopo i dispositivi ‘Pedone sicuro’ – dichiara l’Assessore Mario Vivone – stiamo procedendo ad attivare una serie di lampeggianti in alcuni punti che presentano criticità in tema di circolazione stradale per garantire una maggiore tutela ai cittadini e a tutti coloro che transitano su questi tratti. Inoltre, abbiamo già predisposto altri interventi per potenziare la sicurezza in zone di collegamento nevralgiche per il nostro territorio”.