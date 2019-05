School Movie Awards, giovedì 30 al Teatro Italia di Eboli.

Nel Teatro Italia, giovedì 30 maggio, con inizio alle ore 18, appuntamento con la tappa ebolitana del progetto School Movie Awards – Cinedù 2019, iniziativa collegata in partnership con il Giffoni Film Festival. Eboli risponde con entusiasmo al progetto, con ben 14 istituti scolastici che hanno aderito e prodotto video a tema, con particolare attenzione per il territorio, anche sulla scorta del successo dello scorso anno, con il primo premio conquistato dalla classe IV C del Primo Circolo Didattico. «Un grande risultato per il quale ringrazio personalmente gli insegnanti e gli operatori delle scuole – ha detto il sindaco, Massimo Cariello, alla presentazione di questa mattina -. Gli alunni si sono confrontati su tematiche importanti e rappresentato angoli del territorio, un percorso formativo importante». Il tema dell’edizione 2019 del progetto era la “Bellezza”, declinata in ogni sua accezione e forma. «Eboli è già al terzo anno di partecipazione – ha sottolineato la coordinatrice del progetto, Enza Ruggiero -. Tutte le scuole hanno avuto la possibilità di produrre il loro video, uno per plesso, coniugando il linguaggio cinematografico con il territorio e la tematica della bellezza. La città ospita per la prima volta una tappa del progetto ed inoltre nella finalissima a Giffoni del 18 luglio potrà presentare due video delle scuole cittadine». Sull’importanza della partecipazione delle scuole si è soffermata l’assessore all’istruzione, Angela Lamonica: «La partecipazione è stata assicurata a tutti gli istituti, per il valore culturale e formativo del progetto. Ottima la risposta, perché tutti i plessi hanno prodotto un loro filmato e questo contribuirà alla formazione degli alunni».