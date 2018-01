Pontecagnano Faiano città cardioprotetta, inaugurata colonnina salvavita.

In un clima di grande interesse e partecipazione, questa mattina, presso l’ufficio postale di via Gran Sasso a Faiano, è stata inaugurata una colonnina salvavita.

L’importante iniziativa rientra nell’ambito del “Progetto Cuore” e del programma “Pontecagnano Faiano Città Cardioprotetta” grazie al protocollo d’intesa sottoscritto dal Sindaco Ernesto Sica con Carmine Camicia, Presidente dell’Associazione “Angeli del Cuore onlus” e Consigliere del Comune di Perugia.

A promuovere, insieme al Primo Cittadino, l’appuntamento odierno per l’Amministrazione Comunale il Vice Sindaco Domenico Mutariello, l’Assessore alle Politiche sociali Francesco Pastore e l’Assessora alle Pari opportunità Lucia Zoccoli presenti unitamente all’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rosalba de Vivo e all’Assessore ai Lavori pubblici Mario Vivone.

Per l’Associazione “Angeli del Cuore onlus”, invece, hanno preso parte alla cerimonia i referenti Francesco Camicia e Adolfo Stellato.

La valenza della giornata, resa possibile dalla proficua collaborazione con la direzione postale, è stata confermata dalla presenza di un rappresentanza di alunni dell’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati”, guidato dal Dirigente Sergio Di Martino, e di Don Roberto Faccenda con i ragazzi dell’oratorio San Benedetto.

Dopo i saluti e i ringraziamenti, il Vice Sindaco Domenico Mutariello ha confermato “la volontà di portare avanti un progetto di sensibilizzazione straordinario per il territorio continuando a coinvolgere e formare i nostri giovani”. “Sicuramente – ha aggiunto –verrà esteso ad altre aree, ma l’auspicio è che non ci sia mai bisogno di utilizzare le colonnine che stiamo installando e continueremo ad attivare in Città”.

Obiettivi pienamente ribaditi dall’Assessore Francesco Pastore. “Grazie ad una intensa e forte sinergia – ha dichiarato – concretizziamo un nuovo eccellente risultato a testimonianza che la salute dei nostri cittadini viene prima di tutto e anche la tutela di una sola vita umana vale l’acquisto di un defibrillatore”.

Grande soddisfazione anche da parte dei referenti Adolfo Stellato e Francesco Camicia per i quali “la nostra Associazione rappresenta un punto di riferimento in tema di preparazione e sensibilizzazione sul primo soccorso cardiaco ed è nostra volontà promuovere corsi gratuiti aperti alle scuole”.

Ad arricchire la cerimonia le parole dell’alunno Gerardo Carrino della classe IB che, in rappresentanza dei bambini dell’IC “Moscati” presenti, ha condiviso una bella riflessione sull’importanza dell’iniziativa.

Dopo lo scoprimento della colonnina salvavita, sono stati consegnati gli attestati a cinque ragazzi dell’oratorio San Benedetto per aver seguito con successo il corso sull’utilizzo del defibrillatore. Si tratta di Alisio Marmo, Monica Viscido, Pierfrancesco Malangone, Luca Castelluccio, Simone Romano.

Un momento particolarmente apprezzato che è stato salutato con orgoglio da Don Roberto Faccenda che, rivolgendo un apprezzamento all’impegno dell’Associazione “Angeli del Cuore onlus” e al sostegno dell’Amministrazione Comunale, si è soffermato “sull’importanza dell’informazione e della formazione soprattutto per i giovani del nostro territorio rispetto a tematiche e progetti rivolti alla tutela della salute pubblica”.