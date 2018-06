Incendio alla Nappi Sud di Battipaglia, il Sindaco Francese: preoccupati. Casciello (FI): Battipaglia non può essere sversatoio di tutto il salernitano.

Un incendio si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica all’interno dell’azienda Nappi Sud, società operante nel campo del trattamento dei rifiuti e situata nella zona industriale.

L’incendio ha interessato due capannoni: in uno era stoccato materiale di legno, mentre l’altro era adibito ad uffici.

L’amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Cecilia Francese, che si è tenuta costantemente in contatto con le forze operanti sul terreno, ha attivato immediatamente le procedure di emergenza previste per questi casi. Nell’immediatezza sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e la Protezione Civile del Comune di Battipaglia.

In attesa dei rilievi tecnici dell’Arpac, che saranno resi noti non appena pronti, l’amministrazione comunale ha inteso, in via precauzionale, invitare i cittadini di Battipaglia tramite apposita ordinanza, ad attenersi ad alcuni comportamenti: tenere porte e finestre delle abitazioni chiuse e lavare accuratamente i cibi.

“Ci preoccupa questo ripetersi, in maniera cadenzata, di incendi di così vaste proporzioni. L’anno scorso di questi tempi Battipaglia era nota per l’incendio che colpì un’altra fabbrica di rifiuti Sele Ambiente. Facciamo espressa richiesta alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura di fare chiarezza celermente su quanto accaduto: c’è necessità di capire, qualora l’incendio fosse di natura dolosa, se il nostro territorio sia diventato o meno teatro di una guerra per il controllo della gestione dei rifiuti.

Stiamo monitorando attentamente la situazione anche per quanto riguarda la ricaduta sanitaria che eventi del genere possono causare; sono stati attivati tutti i protocolli necessari anche con l’Istituto Zooprofilattico che provvederà ad eseguire i rilievi ed i campionamenti nel raggio di tre chilometri. I risultati delle analisi saranno resi noti non appena pronti. Nonostante l’Arpac ci abbia già in parte tranquillizzato rispetto al materiale andato a fuoco.

Il ripetersi di questi eventi estremamente allarmanti rafforza la scelta politica di questa amministrazione di contrarietà a qualsiasi altro insediamento industriale destinato alla lavorazione dei rifiuti di qualsiasi natura, contrarietà che quest’amministrazione ha da sempre manifestato” dichiara il sindaco Cecilia Francese.

“L’incendio sviluppatosi all’interno dell’azienda Nappi Sud di BATTIPAGLIA preoccupa e impone senza dubbio una riflessione sulle responsabilita’ e sui ritardi accumulati dalla Regione Campania in merito all’applicazione del Piano regionale dei rifiuti e sulle intenzioni della Giunta regionale della Campania di far governare il sistema dei rifiuti ai privati, considerando le comunita’ locali solo come luoghi dove far sversare rifiuti e facendo sopportare ai cittadini di BATTIPAGLIA un enorme carico ambientale”. A ribadire la posizione di Forza Italia sul disastroso incendio che ha colpito ieri la citta’ della Piana del Sele e’ l’onorevole Gigi Casciello. “Oggi, naturalmente, il primo passo da compiere e’ che le autorita’ locali sanitarie monitorino attentamente la situazione con rilievi e campionamenti per la salvaguardia della salute della popolazione. Attendiamo – prosegue l’esponente di Forza Italia -, inoltre, i risultati dei rilievi Arpac e l’esito delle indagini delle Forze dell’Ordine e della Magistratura per capire la natura dell’incendio. Destano preoccupazione il ripetersi di questi incendi in questo tipo di aziende e le notizie relative alla ipotesi di natura dolosa di questo rogo”. “Da parte mia – assicura Casciello – presentero’ con urgenza un’interrogazione per mettere al corrente il neo ministro Costa, al quale chiediamo ovviamente un intervento per la verifica di tutte le autorizzazioni e dei danni causati all’ambiente e alla salute. Considerate le dichiarate intenzioni del ministro Costa di voler intervenire in tutte le realta’ del Paese soggette a carichi ambientali cosi’ pesanti, chiediamo l’attuazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica ambientale del sito e di sanificazione igienico-sanitaria del territorio, non potendosi oltremodo attendere che il carico ambientale degeneri e si aggravi ulteriormente per la popolazione”. “Non sfugge a nessuno – conclude Casciello – che il problema maggiore sia proprio questo: non si puo’ pretendere che la sola comunita’ di BATTIPAGLIA sopporti tali pressioni sul fronte ambientale cosi’ gravi, con ulteriori autorizzazioni di insediamenti industriali destinati alla lavorazione dei rifiuti da parte della Regione. Su questa emergenza e su queste problematiche dovrebbe mettere la parola fine la stessa Regione Campania, in difesa del diritto alla salute dei residenti. Il rogo sviluppatosi ieri rende l’incapacita’ della Giunta regionale ancora piu’ pesante e non e’ piu’ giustificabile”.