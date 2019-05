Completati lavori alla condotta idrica a Ciorani di Mercato San Severino.

E’ stata completata la nuova condotta idrica a Ciorani a seguito dei lavori svolti dalla società Gori.

Né da notizia Gerardo Figliamondi, vicesindaco, assessore delegato all’igiene ed al decoro urbano, alla mobilità, alle politiche della sicurezza e manutenzione del patrimonio.

“La condotta” – spiega Figliamondi – “ha consentito l’allaccio della rete idrica su importanti tratti di strada di Ciorani, via Nocelleto, via Cavour, via Pace, via San Nicola, via Piemonte e piazza Sant’Alfonso. Un progetto importante per la frazione, al quale abbiamo dedicato impegno anche con numerosi incontri e riunioni tenuti presso la casa Comunale, con l’obiettivo di razionalizzare i consumi idrici nell’area, scongiurare disagi, come spesso avvenuto in passato, e migliorare i servizi ai concittadini, compito essenziale degli amministratori.”

“Gli stessi tratti di strada oggetto di allaccio alla rete idrica” – prosegue –“ sono poi asfaltati, con lavori che hanno avuto inizio oggi 16 maggio, eseguiti dalla ditta incaricata dei lavori, a carico della quale è stata disposta anche l’apposizione della segnaletica stradale; le strade in questione sono temporaneamente chiuse al traffico, per consentire il regolare svolgimento dei lavori. Insomma, ci preme sottolineare che è stato portato a termine un intervento risolutore per Ciorani.”

“L’intervento di Ciorani” – chiude il sindaco, Antonio Somma – “risponde ad un’esigenza rappresentata dalla comunità della frazione ed alla quale la nostra Amministrazione Comunale ha fornito una risposta pronta e concreta, garantendo un servizio adeguato e rispondente alle necessità. Ringrazio il vicesindaco per l’impegno profuso e per aver coordinato tutte le fasi della procedura amministrativa e tecnica, fino al completamento dei lavori.”