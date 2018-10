Commemorazione dei defunti venerdì 2, il programma di Eboli.

Varato il programma comunale in occasione della giornata dedicata al ricordo dei defunti. Le celebrazioni di venerdì 2 novembre si apriranno alle ore 11, nella Chiesa del Cimitero, dove don Daniele Peron celebrerà una messa di suffragio per i defunti. Alle ore 12 sarà deposta una corona d’alloro presso la lapide commemorativa degli Ebolitani caduti a Campagna nel 1943; seguirà il corteo, accompagnato dalla banda musicale “Città di Eboli”, all’interno del Cimitero, e la benedizione delle tombe. «La commemorazione dei defunti di venerdì 2 novembre – ricorda il sindaco, Massimo Cariello -, è stata preceduta da un’importante programmazione per il decoro dell’area cimiteriale e per favorire la visita al campo santo da parte di tutti. Abbiamo disposto l’apertura dalle ore 7,30 alle ore 20 nei giorni giovedì 1 novembre e venerdì 2 novembre. Anche quest’anno l’area cimiteriale si presenta nella sua migliore organizzazione, grazie all’azione del dirigente Bruno, attento a programmare ed intervenire». Le persone con difficoltà a raggiungere il cimitero a piedi (persone con disabilità, anziani, affetti da particolari patologie), possono chiedere un permesso alla Polizia Municipale da esporre sul parabrezza dell’auto. Attivo il servizio di trasporto gratuito con arrivo e partenza dal Terminal Bus, dalle ore 8 alle ore 20. Nei giorni 1 e 2 novembre sarà disposto il divieto di transito dei veicoli, motoveicoli e ciclomotori in via Ugo Foscolo, il viale di accesso al cimitero, tra via Sandro Pertini e piazzale Ugo Foscolo. Dalle 8 alle ore 20 sosta vietata dei veicoli nel piazzale Ugo Foscolo.