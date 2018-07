Cavasounds, Caparezza lunedì 30 riporta i grandi concerti a Cava.

La nuova sfida, in linea con le tendenze degli ultimi anni, è stata quella di “individuare e allestire una nuova area per i concerti – nell’Area Mercatale – con cui ricandidare Cava de’ Tirreni ad occupare un ruolo di rilievo nella ‘cartina’ dei luoghi della musica in Campania”. É quanto è stato sottolineato oggi in occasione della presentazione del concerto di Caparezza di lunedì 30 luglio.

Un evento “pronto ad entusiasmare una comunità cresciuta a colpi di grandi show” e che è stato reso possibile con la sinergia tra l’Amministrazione comunale e Anni 60 produzioni”. “Cavasounds” è il nome scelto per il progetto che “vuole richiamare alla mente proprio i ‘suoni’ della stagione dei grandi concerti a Cava de’ Tirreni ad opera del compianto Ciccio Troiano – che fece della città la tappa di memorabili tour – e che potrebbe diventare, già dal prossimo anno, un mini festival”.

Intanto, ci si prepara al “Prisoner 709 Tour” di Caparezza, “spettacolo ricercato e sbalorditivo” come sottolineano i promotori. (ANSA)