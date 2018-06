Punti di Vista, da giovedì 14 presso Banca Mediolanum per conoscere le opportunità sulla ristrutturazione di casa.

“Punti di vista…” è la mostra organizzata dai Consulenti Finanziari di Banca Mediolanum a Salerno, in collaborazione con Gianpiero Scafuri, delegato e docente FIAF, dal 14 al 21 giugno 2018.

La nostra sede di Corso Vittorio Emanuele, 104 sarà il primo “scenario” di una mostra fotografica itinerante che ha l’obiettivo di sensibilizzare i proprietari immobiliari sulle opportunità legate agli interventi per la ristrutturazione della propria casa. Professionisti del settore (architetti, arredatori, consulenti finanziari ed immobiliari), qualificati, incontreranno famiglie ed imprenditori offrendo proposte competitive per acquistare, arredare e ristrutturare la propria abitazione.

Attraverso una selezione di 25 foto, cercheremo di creare un ponte tra sogno e realtà, illustrando, in maniera originale, i punti relativi alla legge di Bilancio 2018 concernenti l’acquisto e la ristrutturazione della casa. Nel corso dell’incontro di apertura saranno illustrate le linee guida dell’Evento e sottolineata l’importanza della persona, della famiglia e dei servizi offerti per risolvere quelli che sono i problemi della vita quotidiana, legati alle spese per la gestione della casa.

Vi “guideremo” alla scoperta delle opportunità che si celano dietro alle tante nozione tecniche legate agli incentivi 2018, che vi permetteranno di migliorare non solo la vostra abitazione e la qualità della vita, ma anche il vostro patrimonio.

Nell’arco della settimana gli uffici, ospiteranno workshop di professionisti del settore aperti al pubblico.

Tutti gli aggiornamenti relativi all’Evento li trovate su:

https://www.facebook.com/familybankersalerno/