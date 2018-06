SellaLab: un evento per scoprire come si crea un brand e si gestisce la reputazione, digital drink mercoledì 4.

Creare un brand di successo e gestirne al meglio la reputazione sono aspetti estremamente importanti per una impresa, piccola o grande, e conoscere le tecniche per governare questi aspetti può decretare o meno il successo di una iniziativa. Sono questi i temi che si affronteranno nel corso del nuovo Digital Drink di SellaLab che si tiene mercoledì 4 luglio e ha come titolo “Brand e reputazione: come gestirli al meglio per aumentare le performance”.

Durante la serata verranno illustrati ai partecipanti le attività che vengono svolte per creare un brand di successo, come superare le criticità e come emergere rispetto alle altre realtà già presenti. Si discuteranno inoltre le tematiche riguardanti la reputazione online, analizzando casi reali. Ma cos’è il brand? È un concetto che riassume i valori dell’azienda o del prodotto con una “promessa”; la reputazione, invece, è la percezione che le persone, e non solo i clienti, hanno rispetto alle attività dell’azienda e più in generale alla sua credibilità. Sono entrambe molto importanti, a prescindere dalla grandezza dell’impresa, e saper governare queste leve può essere molto utile per il successo aziendale. Senza un brand ben posizionato, infatti, gli investimenti pubblicitari rischiano di essere in gran parte sprecati poiché l’audience non ne percepirà il valore. Inoltre, la reputazione aziendale assume sempre più un’importanza rilevante nel contesto di mercato ed è quindi necessario conoscere le attività che assicurano all’azienda una miglior percezione da parte degli stakeholders.

Relatori della serata sono Giovanni Cavaliere, marketing manager e docente di marketing presso la Luiss Guido Carli e la John Cabot University, e Raffaele Gaito, imprenditore digitale, growth hacker e startup mentor.

L’incontro, che si tiene dalle 17,30 presso i locali di SellaLab in Corso Garibaldi 2013 a Salerno, è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.com dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti.