Problema liquidità in Costiera Amalfitana, webinar del Distretto Turistico.

“Domani il tema sarà “SOS Liquidità”. Il fabbisogno di liquidità per chi fa impresa e chi lavora nel turismo con un’attenta lettura delle caratteristiche delle soluzioni messe sul piatto, tra rischi ed opportunità. Cercheremo di trovare chiavi di lettura utili in questo momento. Lo faremo con un ospite speciale che è Antonio Griesi, Legale e Tributario della Federalberghi Nazionale”. Lo ha annunciato poco fa Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana. Il Distretto Turistico della Costiera Amalfitana prosegue in questa sua strategia di comunicazione basata sullo svolgimento del confronto attraverso WeBinar tematici.

Domani, Mercoledì 29 Aprile, alle ore 11, anche la stampa potrà seguire ed intervenire alla conferenza a distanza su “SOS Liquidità”

Interverranno: Andrea Gatto, Consulente Fiscale e del lavoro, Ciro Romano CEO della Alden Consulenti d’Impresa, e Vittorio Mendozzi, Owner e GM Hotel Bristol Vietri Sul Mare, Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana.

Ospite speciale Antonio Griesi, Legale e Tributario Federalberghi Nazionale. Modererà Roberto Piattelli , Co-founder di BTO Educational.