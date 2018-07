Prete: con grande orgoglio vicepresidente di UnionCamere Nazionale.

Il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete è stato eletto vice presidente vicario di Unioncamere – l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano.

La sua elezione, avvenuta nel corso dell’Assemblea di Unioncamere tenuta ieri presso la sede di Roma, costituisce un prestigioso riconoscimento al suo personale percorso imprenditoriale e istituzionale.

Classe 1956, ingegnere, dirige da oltre trent’anni un’impresa specializzata nella produzione di cavi elettrici per automazione industriale e strumentazione. Altrettanto lunga la militanza nel mondo associativo, dove ha ricoperto numerosi incarichi in Confindustria tra quali si segnala l’attuale presidenza provinciale e quella che va dal 2003 al 2007, nonché i successivi incarichi nel direttivo regionale e nella giunta nazionale.

Il suo percorso nel Sistema camerale comincia nella Camera di Commercio di Salerno dove ricopre la carica di consigliere dal 2005 per poi diventare presidente dell’Ente nel 2015 ed essere confermato l’anno successivo. Dal dicembre del 2015 è presidente di Unioncamere Campania, mandato confermato per il biennio 2018-2020.

“Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – E’ con grande orgoglio che mi accingo a ricoprire il prestigioso incarico di vice presidente vicario di uno degli enti più importanti nel panorama istituzionale nazionale, chiamato a fare da cerniera tra le amministrazioni centrali dello Stato e le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori. Entusiasmo, spirito di servizio e collaborazione con tutti i soggetti che possono incidere sullo sviluppo del sistema produttivo, saranno le coordinate che guideranno il mio operato”.

“Formulo, a nome dei dirigenti e del personale della Camera di Commercio di Salerno – dichiara il segretario generale Raffaele De Sio – i migliori auguri di buon lavoro al presidente Andrea Prete per il prestigioso incarico. Pertanto l’apparato amministrativo dell’Ente camerale salernitano non può che manifestare l’orgoglio perché, per la prima volta, un proprio rappresentante è stato chiamato a ricoprire un incarico di così elevato livello nell’ambito di Unioncamere”.