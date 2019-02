Fondi Europei su pesca e agricoltura, incontro col M5S venerdì 1 al Centro Sociale.

Venerdì 1 marzo alle ore 18 presso il Centro Sociale di Salerno in via Guido Vestuti, quartiere italia, si terrà l’evento del Movimento 5 Stelle “Fondi Europei con un focus su Pesca e Agricoltura”, organizzato dai MeetUp Amici di Beppe Grillo di Salerno e di Giffoni Valle Piana.

L’incontro pubblico, a cui parteciperanno cittadini, attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle, ha l’obiettivo di informare gli operatori e la cittadinanza sulle opportunità legate ai Fondi Europei, uno strumento dal potenziale incredibile che in Italia, e soprattutto al sud, non riusciamo ancora a sfruttare adeguatamente a nostro vantaggio, perdendo così molte risorse che il nostro paese lascia a Bruxelles. Con conoscenze adeguate e informazione capillare, si può fare davvero tanto nel nostro territorio, anche e soprattutto nei settori chiave della pesca e dell’agricoltura. Rinnovare le attrezzature, realizzare progetti in cooperazione, avviare nuove imprese per i giovani e creare così nuovi posti di lavoro.

A illustrare il quadro legislativo nelle istituzioni e chiarire concretamente l’accesso ai fondi, saranno:

– Rosa D’Amato, portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, membro della Commissione per lo Sviluppo Regionale REGI

– Sergio Puglia, portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica, membro della Commissione Affari Esteri e della Commissione Agricoltura

– Michele Cammarano, portavoce del Movimento 5 Stelle al Consiglio Regionale della Campania, membro della Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo e della Commissione Attività Produttive.

Parteciperà all’incontro il dottore commercialista Amleto Soldani che illustrerà nel dettaglio le procedure di accesso ai fondi diretti ed indiretti, con degli esempi concreti sulle misure FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), PSR (Programma di Sviluppo Rurale) e ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

La cittadinanza, gli operatori e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

26 febbraio 2019

MeetUp Amici di Beppe Grillo Salerno

MeetUp Amici di Beppe Grillo Giffoni Valle Piana