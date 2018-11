Ecosistema a cultura d’mpresa, venerdì 9 seminario di Confindustria Salerno.

Venerdì 9 novembre, alle ore 10.30, si terrà in Confindustria Salerno il seminario “L’ECOSISTEMA CHE INNOVA LA CULTURA D’IMPRESA“.

Durante i lavori saranno presentate le attività del Digital Innovation Hub campano e del Competence Center Industry 4.0 Campania-Puglia, strutture del Network Nazionale Industria 4.0 che perseguono, in varie declinazioni, e con un approccio sinergico e complementare, il comune obiettivo di accompagnare le imprese nella trasformazione digitale, tramite: formazione avanzata su soluzioni specifiche per i settori di competenza, coordinamento delle strutture di trasformazione digitale e di trasferimento tecnologico, sviluppo progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Attraverso la testimonianza dirette di alcune aziende associate, quali Antonio Sada & Figli Spa (packaging), Trans Italia Srl (logistica), Garone Habitat Srl (sistema casa), Softlab Spa e Tabit Srl (informatica), sarà possibile comprendere come le imprese stanno affrontando la sfida della digitalizzazione, come stanno rivedendo processi e costruendo, con le tecnologie abilitanti, l’infrastruttura per la quarta rivoluzione industriale.