Da Assocepi incentivi e fondi per adeguamento a normative sicurezza e privacy.

AssoCepi Salerno ha prorogato il Finanziamento-Incentivo Sicurezza sul Lavoro Legge 81/2008, FORMAZIONE, CONSULENZA E DVR (DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI) fino al 31 Dicembre 2018.

Ricordiamo che le PMI, possono beneficiare anche del credito d’imposta del 40% ammesso, per la Formazione nella Legge di Stabilità, il quale non fa cumulo con il nostro incentivo.

Iscriversi a CEPI significa avere, oltre che il Sindacato organizzativo che rappresenta le PMI in tutte le attività settoriali, anche una struttura di Servizi che affianca i nostri imprenditori in Formazione, facilitazione di Accesso al Credito, Finanziamenti, Sburocratizzazione, Sicurezza sul Lavoro, Privacy, Commercio Elettronico attraverso il nostro Portale Cepi Trading, in modo da dare alle imprese del territorio quelle opportunità che potrebbero far ridurre il gap con le imprese del nord Italia.

AssoCepi Salerno, da un anno, è anche Agenzia per il Lavoro, per tutte le politiche attive del Lavoro Garanzia Giovani, Tirocini, Apprendistati, ecc. facendo attività di intermediazione fra le imprese e i giovani alla ricerca di occupazione.

ASSOCEPI SALERNO: FARE ASSOCIAZIONE CON AL CENTRO LE IMPRESE E IL TERRITORIO!