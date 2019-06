Convegno “Contro la contraffazione: la risposta del Territorio”, lunedì 17 alla Camera di Commercio.

Lunedì 17 giugno 2019, alle ore 11,00, presso la Camera di Commercio di Salerno – via Roma 29 – si terrà il convegno “Contro la contraffazione: la risposta del Territorio”.

L’evento si inserisce nel più ampio programma della Settimana Anticontraffazione organizzata dalla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Per l’occasione sarà presentata la ricerca sulla contraffazione in provincia di Salerno realizzata in collaborazione con il CENSIS.

PROGRAMMA