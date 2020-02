Associazione Cypraea, concerto per pianoforte e violoncello sabato 7 all’Archivio di Stato.

Continua la Stagione Concertistica dell’Associazione Culturale Cypraea , sezione di Salerno e provincia, nata dal protocollo d’intesa con l’Archivio di Stato di Salerno, direttrice Fernanda Maria Volpe.

Il 7 febbraio, ore 17.30, nel Salone Bilotti di Largo Conforti, si esibiranno in un concerto per pianoforte e violoncello Giuseppina Gallozzi, docente del Liceo musicale “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni, e Ludovica Ventre, ex allieva dell’istituto metelliano diplomatasi nello scorso anno scolastico con votazione di 100/100 con Lode. Musiche di Bach, Fauré e Boccherini.