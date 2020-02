SUCCESSO DELLA “WINDSCHOOLORCHESTRA”  DIRETTA DAL M° SALVATORE SCHEMBARI  ALLA CHIESA DI SAN BENEDETTO

Sessanta orchestrali della “WindSchoolOrchestra “ che raccoglie i talentuosi allievi di varie fasce di età provenienti dai Licei Musicali di Vallo della Lucania, Agropoli, Sapri, Eboli, Campagna, dal Conservatorio di Salerno e dalle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale di Salerno e Provincia, diretti dal Maestro Salvatore Schembari, clarinettista, direttore d’orchestra e compositore di fama internazionale, si è esibita sabato sera nella Chiesa di San Benedetto di Salerno nell’ambito dei concerti itineranti della “4a Stagione Concertistica 2020” organizzata dalla “Vigormusic International Masterclass & Festivals”, diretta dal M° Franco Vigorito, famoso flautista e direttore d’orchestra. Il concerto è stato patrocinato dal “Comune di Salerno”, come ha spiegato l’Assessore alla Cultura Antonia Willburger: ” L’esibizione della “WindSchoolOrchestra “ rientra nell’ambito dei concerti di musica classica che stiamo organizzando in questa chiesa che è uno dei gioielli della nostra città”. La “WindSchoolOrchestra”, diretta dal Maestro siciliano Schembari, diplomatosi al Conservatorio Martucci di Salerno, ha eseguito il Preludio de “La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi; la “Sinfonia del Conventello” di Gioacchino Rossini, l’overture de “ Il poeta e il contadino” di Franz von Suppé, l’Intermezzo dell’opera “Fedora” di Umberto Giordano; la “Danza esotica” di Pietro Mascagni, e brani composti dallo stesso Schembari, come la marcia sinfonica “Tramonto sul Cilento” e il poema sinfonico “Michelangelo” dalle armonie rinascimentali. Il pubblico entusiasta ha chiesto il bis all’orchestra che ha eseguito la Danza/Tarantella di Gioacchino Rossini. La “WindSchoolOrchestra è un progetto nato nel 2016 grazie ad una idea del M° Franco Vigorito e del Dirigente Scolastico del Liceo Musicale di Vallo della Lucania, Francesco Massanova. “ La particolarità del progetto è che non prevede selezione di allievi eccellenti per formare un’orchestra, bensì allievi che formano un’orchestra eccellente” ha spiegato il M° Franco Vigorito che ha anche annunciato un importante concerto che si terrà sempre nella chiesa di San Benedetto :” Il 28 marzo si esibirà il flautista belga di fama mondiale Barthold Kuijken che è tra i maggiori interpreti della musica barocca”.

Aniello Palumbo