Sabato 9 novembre 2024, alle ore 21, e domenica 10 novembre 2024, alle ore 19, al Teatro Genovesi (via Sichelgaita, 12A) va in scena “Viaggi e miraggi, della canzone d’autore” che celebra la ricca tradizione della canzone d’autore italiana con una narrazione teatrale originale al fianco di musiche e testi dei cantautori più amati del nostro Paese.

Lo spettacolo rientra tra gli eventi dell’eXtra feStival 2025, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi. Tutte le informazioni per la prenotazione sono disponibili presso il botteghino del Teatro Genovesi, al numero 3382041379.

LO SPETTACOLO. In un’ambientazione scenica suggestiva, il palco si trasforma in una stazione ferroviaria, da sempre luogo di transito, di sospensione tra direzioni geografiche ma anche tra emozioni contrapposte: nostalgia, entusiasmo, rimpianto, trepidazione.

Ogni canzone è una finestra aperta sulla cultura, le storie e le peculiarità̀ delle nostre regioni, da Sud a Nord, da Est a Ovest, così come sono state raccontate dalle voci di Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Lucio Dalla e tutti gli altri. Le loro canzoni diventano la colonna sonora del viaggio, spaziando dalla malinconia di un amore perduto alle proteste sociali, dall’umorismo alle riflessioni profonde sulla vita. «Il viaggio è un’esperienza personale che arricchisce e costruisce il nostro sguardo sul mondo, attraverso la scoperta di vicende umane che si intrecciano e si sfiorano, a volte solo in uno sguardo di pochi secondi; personaggi e persone che si vestono di sfumature sospese tra la realtà̀ e il miraggio» racconta Raffaele Milite, performer. Lo completa Marco De Simone, autore e musicista: «“Viaggi e Miraggi” è uno spettacolo che unisce la dirompente forza emotiva della musica dal vivo con la poesia delle parole, restituendo agli spettatori un profondo senso di connessione con sé stessi, con il proprio passato individuale e collettivo, con la bellezza eterogenea del nostro straordinario Paese e della sua migliore produzione musicale degli ultimi settant’anni».

LA COMPAGNIA. Marco De Simone e Raffaele Milite sono due artisti salernitani con importanti esperienze a livello nazionale e internazionale in ambito musicale e teatrale. Sul palco al loro fianco, la band composta da Massimo Sammartino, Andrea Troccoli, Gaia Sessa e la voce di Elisa Campagna. Oltre alla musica, c’è di più: in scena monologhi brillanti, sketch, mimo, danza con l’attrice Miryam Sileo e la danzatrice Melania Nicastro, coreografata dalla maestra Antonella Iannone. Il cast si completa con la spettacolare scenografia di Francesca Laghezza, i costumi a cura di Giada D’Ambro, le luci di Francesco Ferrigno e i suoni di Raffaele Fasano.

Ogni sera degli ospiti a sorpresa saliranno a bordo del treno di Viaggi e Miraggi e lo arricchiranno con le loro performance.