Venerdì 5 gennaio alle 18.30 da Scrilù a Cava il lancio della nuova griffe di accessori Ynot dedicati alla cittadina metelliana

Scrilù, noto negozio di fashion a Cava de’ Tirreni – borse, gioielli artigianali, accessori – festeggia, complice la Notte Bianca nella cittadina metelliana, l’anniversario dei 14 anni dall’apertura della boutique. E lo fa in maniera originale, lanciando nel suo corner Ynot un merchandising tutto dedicato alla città. Borse, ombrelli, accessori vedono declinate sulle proprie superfici le immagini del centro storico di Cava de’ Tirreni.

“Il lancio della nuova linea di accessorie borse griffate Cava de’ Tirreni è previsto per venerdì 5 gennaio alle 18.30“, spiega Lucia Senatore, titolare del negozio Scrilù che ha su Fb la sua roccaforte, con collegamenti quotidiani grazie ai quali la clientela, vicina e lontana, viene continuamente aggiornata su nuovi arrivi e stili in voga. “Sarà per noi e per le nostre clienti – tutte giovani signore che si identificano nel nostro brand – una giornata speciale. Per chi verrà in negozio alla presentazione dei nuovi prodotti sarà una festa con tanto di torta e pasticcini, musica e Befana per i bambini. Chi non potrà raggiungerci fisicamente, lo potrà fare da remoto, in collegamento su facebook, e partecipare ugualmente a questa bella festa”, continua Lucia Senatore che ha scelto l’azienda Ynot, di Milano, ormai da 8 anni.

“Loro realizzano borse con i paesaggi di Milano, Roma, New York, Londra…l’anno scorso chiesi tutti gli accessori dedicati a Vietri sul Mare, quest’anno il doveroso omaggio è alla nostra città. In questi anni siamo molto cresciuti anche grazie ai social, e gran parte del business è lì: almeno un paio di volte siamo in diretta fb, abbiamo clienti, tutte ‘scrilulovers’, che ci seguono da tutta Italia e anche dall’estero”.