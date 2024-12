Troppa Trento per Scafati

La prima volta da capo allenatore in massima serie di Damiano Pilot non è fortunata: la sua Givova deve arrendersi al cospetto di una Dolomiti Energia Trentino da urlo. Forray e compagni segnano ben 119 punti tirando col 66% da 2 punti (31/47) e col 50% da 3 (16/32), vincendo la lotta a rimbalzo (24 a 34) soprattutto grazie alle ben 15 carambole catturate nella metà campo difensiva dei campani. Ai gialloblù non bastano le straordinarie prove di Gray (28 punti col 53% dal campo), Stewart (34 punti e 5 rimbalzi con soli due errori al tiro) e capitan Pinkins che sfiora la doppia-doppia (20 punti e 9 rimbalzi).

Dopo una sconfitta che può lasciare il bicchiere “mezzo pieno” la Givova tornerà in campo sabato 14 dicembre per sfidare Pistoia, squadra appaiata ai gialloblù in classifica e che arriverà in Via della Gloria per dare il là ad un altro incontro mozzafiato.

LA CRONACA DEL MATCH

QUINTETTI

SCAFATI: Cinciarini, Gray, Stewart, Pinkins (K), Akin.

TRENTO: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb, Bayehe.

PRIMO QUARTO

Partono forte i “4” delle due compagini (Lamb e Pinkins), il backdoor di Gray vale un 2+1, Pecchia segna la prima tripla della serata: 7-5 Givova dopo i primi 120”. Stewart vola al ferro, entra in partita anche Bayehe grazie ad un fenomenale Lamb, i padroni di casa sono bravi a mandare in bonus l’Aquila a 5:48 dalla fine della prima frazione e sfruttano le opportunità dalla lunetta: 15-13 il punteggio. La fisicità della Dolomiti Energia è impressionante; Lamb risponde a Stewart dall’arco, Niang ad Ulaneo, Stewart segna e subisce fallo per il 25-22 del 7’. Stewart alza i giri del motore, primo quarto dove gli attacchi sono ben più efficaci delle difese, il 30-26 ad 85” dalla prima sirena a dimostrarlo. Ford semina il panico in penetrazione in “back-to-back”, Aquila avanti 30-31 al 10’.

SECONDO QUARTO

Il funambolico numero 5 bianconero (Ford) continua nel suo personalissimo show, una distrazione difensiva di Sorokas costringe coach Damiano Pilot a chiamare il primo timeout da capo allenatore in massima serie, 30-35 il punteggio con 8 primi e 57 secondi da giocare prima dell’intervallo lungo. Capitan Pinkins prova a caricarsi sulle spalle tutta Scafati (4 punti filati), ma i gialloblù continuano a soffrire l’enorme fisicità trentina nel pitturato: 38-39 al 13’. A Cale e Ford risponde McRae, coach Pilot prova ad abbassare il quintetto visti i problemi di falli di Pinkins, Akin ed Ulaneo, Trento continua ad avere il controllo assoluto delle carambole nell’area pitturata; Givova in scia grazie ad una tripla di puro talento di Elijah Stewart, 43-45 al 16’. Gray impatta dalla lunetta, Zukauskas di lotta e di governo, ancora Stewart e Lamb a prendersi la scena: 52-53 Dolomiti Energia ad 1:45 dalla seconda sirena. Match bellissimo alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano con sorpassi e controsorpassi in un finale di primo tempo thriller, dopo una serie di carambole a rimbalzo d’attacco l’Aquila trova il 56-58 con la bomba di Zukauskas a 48” dal ventesimo. Stewart “sfonda” quota 20 punti personali, Ford a fil di sirena fissa il punteggio sul 59-60.

Primo tempo ad altissimo punteggio con ben 5 giocatori in doppia cifra (Gray, Pinkins e Stewart la Givova, Ford e Lamb per l’Aquila).

TERZO QUARTO

Al cambio campo gli ospiti provano subito a stringere le maglie in difesa e correre in contropiede, al mini-break di 0-4 risponde Gray, 64-64 al 22’. Zukauskas micidiale dall’arco dei 6.75, Pinkins schiaccia letteralmente sulla testa di Cale, Gray attacca a testa bassa e ridà il comando alla Givova al 25’ (70-69). Niang ed Akin trovano punti “dalla spazzatura”, Cale punisce da 3 punti prima e serve un cioccolatino a Ford poi, Trento trova ancora una volta seconde opportunità al tiro e firma l’allungo al 28’, 74-81. Stewart torna a pescare il fondo della retina dopo i 21 punti del primo tempo, Pinkins è impreciso dalla linea della carità, perfetto invece Ford, +6 Dolomiti Energia Trentino con 77” da giocare per chiudere la terza frazione. Stewart e Lamb segnano da 3 punti, Pinkins accorcia ma è una perla assoluta di Zukauskas a chiudere il quarto sull’82-88 per la capolista.

QUARTO QUARTO

Una tripla pesantissima di Forray apre il quarto periodo, dalla stessa mattonella è Ellis a firmare il +10, Zukauskas stravince un altro duello col connazionale Sorokas e la Dolomiti Energia vola al 32’, 84-96. La Givova prova a non arrendersi ma continua a subire quasi sistematicamente canestro da fuori (tripla di Ford), i liberi di Cinciarini riportano sotto la doppia cifra di svantaggio i gialloblù a 6:36 dalla fine, 90-99. “And-one” di Ellis, tripla di Cale, tiro di Stewart letteralmente sputato dal ferro che sa di “gioco-partita-incontro”: al 35’ Aquila avanti di 15 lunghezze (90-105). Pinkins e Stewart riducono il gap (-10 a 3:30 dal gong), Zukauskas e Cale sono infallibili dall’arco, Gray ricuce ancora al 38’, 104-113. Anche Ellis si unisce al festival del tiro da 3 punti bianconero che consente alla capolista Dolomiti Energia di sbancare la Beta Ricambi Arena – PalaMangano conquistando la decima vittoria in altrettante partite: ingiocabili gli uomini di coach Galbiati in quest’inizio di stagione ed in particolar modo stasera in Via della Gloria. Il finale è 110-119, una Givova super per larghi tratti del match deve cedere le armi all’incontrastata dominatrice, sinora, della LBA 2024/25.

Prossimo turno, l’undicesimo, ancora alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano per la Givova Scafati, che attende l’Estra Pistoia in un match molto importante per classifica e morale.

LA SALA STAMPA

Il coach della Givova, Damiano Pilot: «La partita è stata sicuramente divertente per qualsiasi spettatore; abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti in settimana e concesso ovviamente a Trento delle cose piuttosto che delle altre. Per lo stato di forma in cui l’Aquila si è presentata qui, si è capito sin da subito che qualsiasi nostra scelta sarebbe stata punita: tirare qui col 50% da tre punti (32 tentativi) orienta e non poco la partita. Mi prendo la soddisfazione di aver visto la reazione veemente dei ragazzi dopo la trasferta di Reggio Emilia dove praticamente non ci eravamo presentati, probabilmente la prestazione di stasera sarebbe bastata per ottenere i 2 punti contro la stragrande maggioranza delle squadre della lega, non basta contro questa ingiocabile Trento. Ripartiamo da tutti gli spunti positivi di questa serata perché sabato prossimo contro Pistoia non possiamo permetterci di sbagliare».

I TABELLINI

SCAFATI: Gray 28, Sangiovanni ne, Zanelli 2, Ulaneo 2, Sorokas 5, Greco ne, Miaschi, Pinkins 20, Cinciarini 13, Stewart 34, Akin 4, McRae 2. ALL. Damiano Pilot. ASS. Domenico Chiariello.

TRENTO: Ellis 13, Cale 17, Ford 25, Pecchia 7, Niang 6, Forray 5, Lamb 18, Bayehe 6, Badalau ne, Zukauskas 22. ALL. Paolo Galbiati. ASS. Davide Dusmet, Fabio Bongi.

ARBITRI

Lo Guzzo-Paglialunga-Dori

PARZIALI

30-31, 29-29, 23-28, 28-31.

SPETTATORI

1750 unità.