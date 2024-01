Si rinnova la tradizione della MotoBefana Biker, quest’anno la 25a edizione

L’Associazione FREE BIKERS QUELLI DI SEMPRE, Presieduta da VINCENZO CASO, ha organizzato consueta “MotoBefana Biker”, giunta alla 25^ edizione.

I soci, gli amici bikers e quanti hanno contribuito alla raccolta dei doni si ritroveranno domenica 6 gennaio 2024 alle ore 9,00 presso l’Albero Solidale e della Vita alla via Picenza n°138 nel rione Mariconda per raggiungere alle ore 10 l’Ospedale S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, dove saranno consegnati, simbolicamente nelle mani dei dirigenti ospedalieri, i doni per le ludoteche dei Reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Radioterapia Pediatrica, ma, soprattutto, ai bambini ricoverati.

Dopo la consegna i bikers attraverseranno la città per ritrovarsi alle ore 12 al largo

Caduti del Monte Serra, sul lungomare Marconi, nei pressi dei giardini di Asia, con gli

Amici del Mandorlo per un momento di raccoglimento in memoria dei motociclisti non più

tra noi e ricordare quanti hanno perso la vita proprio su quel tratto di strada.

Nei giorni scorsi all’ingresso di Mariconda, attraverso l’iniziativa “In moto per la

vita”, alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli, degli Assessori Alessandro Ferrara

e Paola de Roberto, i consiglieri Fabio Polverino e Dante Santoro, sono state accese le

luci sull’Albero Solidale e della Vita, che continuamente viene addobbato dai vari

benefattori o associazioni amiche.

Durante i mesi scorsi il Presidente Vincenzo Caso con l’aiuto dei tanti amici, di tanti

moto club campani, calabresi e lucani, oltre che di alcune realtà produttive ed

imprenditoriali del nostro territorio, ha raccolto tantissimi generi di prima necessità, alimenti e giocattoli, che sono stati donati ad alcune famiglie in difficoltà e, soprattutto, ai bambini accuditi dalle varie associazioni e cooperative di assistenza sociale.

Coop. L’Abbraccio, Coop. Fili d’erba con le sue associazioni di riferimento, il

gruppo autocostituitosi delle Mamme in rete, alcune singole famiglie, e, non ultima, Casa

Nazaret di don Piero Mari sono tra i beneficiari delle continue consegne mensili, non solo

a Natale o Pasqua come si potrebbe pensare.

Si ringraziano tutti i gesti benefici e volontari che hanno permesso la realizzazione

del momento solidale ma, soprattutto, i dirigenti ospedalieri, che con la loro sensibilità e

disponibilità permettono l’annuale consegna dei doni.