Home Turismo e Sapori Eventi Settimana ricca di eventi all’Università di Salerno dal 19 al 23 ottobre

Settimana ricca di eventi all’Università di Salerno dal 19 al 23 ottobre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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L’Università degli Studi di Salerno ha in programma una settimana densa di eventi dal 19 al 23 ottobre 2026, che spazia dall’inaugurazione di nuovi servizi al dibattito su temi di rilevanza sociale e culturale.

Il 19 ottobre alle ore 10.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo, un’importante iniziativa per supportare gli studenti nella loro vita accademica e personale. L’evento avrà luogo presso l’Edificio M2 al primo piano.

Nei giorni successivi, il 20 e 21 ottobre, si svolgerà la dodicesima edizione del Career Day “JOB in CAMPUS 2026”, che avrà luogo presso l’Aula Magna “V. Buonocore” e la Biblioteca tecnico-scientifica. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di entrare in contatto con aziende e professionisti del settore.

Il 20 ottobre, sempre alle ore 9.00, il Dipartimento DISPAC accoglierà le matricole con il “Welcome Day”, un momento di orientamento e accoglienza per i nuovi studenti. In seguito, alle 10.30, si svolgerà un ciclo di incontri dottorali intitolato “Making Healing Narrative Effective: Material, Visual, and Artistic Strategies”.

Il 21 ottobre, alle ore 9.00, si terrà un tavolo di confronto dal titolo “Università, Territorio e Scienza”, mirato a promuovere la collaborazione tra università, istituzioni e mondo produttivo per sviluppare un piano strategico per Salerno e la sua provincia.

Il 22 ottobre, alle ore 15.30, il Teatro UniSA ospiterà il monologo teatrale “I Dimenticati”, interpretato da Massimo Bonetti e diretto da Alessandro Bencivenga, un’opera che affronta temi di memoria e fragilità.

Infine, il 23 ottobre, a Cetara, si svolgerà il workshop di chiusura del progetto “MEDUSA – MEDiterraneo, Uso Sostenibile dell’Ambiente”, un’iniziativa che pone l’accento sulla sostenibilità ambientale.

Questi eventi sono parte di un programma più ampio che mira a coinvolgere gli studenti e la comunità, promuovendo la cultura, la ricerca e il dialogo sociale all’interno dell’Ateneo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[Comunicati stampa Unisa] [Agenda UniSA]: Eventi, Ricerca, Percorsi | 19-23 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “Comunicazione UNISA” in data 19/10/2026.

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