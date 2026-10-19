Cava de’ Tirreni: iniziativa per il rilancio dei beni comuni e della partecipazione

A Cava de’ Tirreni, il Comitato Beni Comuni (Co.Be.Co.) e Finestra Sud hanno avviato un’iniziativa volta a promuovere la partecipazione dei cittadini nella cura e valorizzazione dei beni comuni urbani. Al centro dell’iniziativa c’è un Regolamento innovativo per la gestione condivisa dei beni comuni, elaborato da Finestra Sud e approvato dal Consiglio comunale nel 2019. Questo strumento rappresenta un’opportunità per mettere in pratica il principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Tuttavia, a oltre sette anni dalla sua approvazione, il Regolamento attende ancora di essere attuato pienamente.

L’accordo tra Co.Be.Co. e Finestra Sud intende rilanciare questo percorso, con l’obiettivo di creare un modello di partecipazione che possa servire da esempio anche per altre comunità. Durante un incontro recente, le due realtà civiche hanno sottolineato l’importanza di dare concreta attuazione al Regolamento, il quale offre strumenti come i patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale. Questi patti possono promuovere iniziative di cura e rigenerazione degli spazi pubblici.

“Difendere un bene comune non significa soltanto impedirne il degrado, ma creare le condizioni affinché torni a vivere e a generare valore per la comunità”, hanno dichiarato i rappresentanti del Co.Be.Co. e di Finestra Sud. La città di Cava de’ Tirreni possiede un patrimonio unico, che comprende edifici, piazze, giardini e una rete di associazioni e volontariato. Per valorizzare questa ricchezza, è fondamentale rendere accessibili gli strumenti previsti dal Regolamento, attraverso procedure chiare e occasioni permanenti di partecipazione.

L’incontro tra Co.Be.Co. e Finestra Sud rappresenta un passo importante verso una cittadinanza attiva, fondata sulla responsabilità collettiva e sulla cura del bene comune. L’obiettivo comune è quello di favorire la convergenza delle energie civiche e costruire un clima di collaborazione con le istituzioni, affinché i cittadini possano diventare protagonisti nella tutela e valorizzazione della propria città. L’iniziativa segna l’inizio di un impegno condiviso per restituire ai cittadini un ruolo attivo nella cura della propria comunità, sottolineando che la rinascita di una città inizia quando i suoi abitanti tornano a prendersene cura.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Beni comuni: da Cava de’ Tirreni un’iniziativa per rilanciare la partecipazione dei cittadini” ricevuto tramite email da “luigi senatore” in data 18/10/2026.