DigitalMeet 2026: seminari su intelligenza artificiale alla Fondazione Saccone

Domani, 20 ottobre, si svolgerà alla Fondazione Saccone di Montecorvino Pugliano il seminario “AI sotto attacco”, incentrato sui rischi e sulla governance dell’intelligenza artificiale. L’evento, che avrà inizio alle 9.30, si propone di analizzare le criticità legate all’uso dell’AI, presentando il libro di Nicola Manzi, esperto di compliance. Durante il seminario si discuteranno temi come gli errori dell’AI, i bias e le buone pratiche per un utilizzo etico e responsabile di queste tecnologie. L’incontro è destinato a professionisti, manager e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, e contribuirà all’adempimento degli obblighi di formazione in materia di intelligenza artificiale previsti dalla Direttiva Zangrillo.

Il 24 ottobre, invece, si terrà il “Kids Coding Lab”, un laboratorio pratico per bambini dai 10 ai 12 anni, volto a introdurli alla programmazione attraverso l’uso di Scratch, un ambiente di programmazione visuale. L’iniziativa mira a stimolare la creatività e il pensiero critico dei partecipanti, oltre a promuovere il lavoro di squadra. Entrambi gli eventi sono parte dell’impegno della Fondazione Saccone nella diffusione della cultura digitale e nella formazione delle nuove generazioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “DIGITALMEET 2026, domani alla Fondazione Saccone focus su rischi, governance e responsabilità dell’intelligenza artificiale” ricevuto tramite email da “Emilio D’Arco” in data 19/10/2026.