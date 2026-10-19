Intesa raggiunta in Prefettura per i lavoratori della General Enterprise

Si è svolto oggi presso la Prefettura di Salerno un incontro cruciale per i lavoratori della General Enterprise S.r.l., società che gestisce i servizi di igiene urbana nei comuni di Sapri, Ispani, Torraca e Montesano sulla Marcellana. L’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Prefettura, delle amministrazioni comunali e della FIT-CISL, ha portato a significativi progressi nella vertenza sindacale.

Durante il confronto, i sindacalisti hanno evidenziato la necessità di applicare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l’Igiene Ambientale, sottoscritto a dicembre e operativo da febbraio. Inoltre, si è discusso dei ritardi nel pagamento delle retribuzioni e delle spettanze arretrate, come la tredicesima e quattordicesima mensilità.

L’Amministratore Unico della General Enterprise ha riconosciuto le problematiche esposte e ha manifestato la volontà di regolarizzare le posizioni economiche dei lavoratori. Le parti hanno concordato su alcuni punti fondamentali: l’applicazione del rinnovo del CCNL a partire da ottobre, il pagamento della retribuzione corrente entro la fine della settimana e la definizione di un piano di rientro per le spettanze arretrate.

La FIT-CISL ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto, sottolineando l’importanza del dialogo e della responsabilità dimostrata da tutte le parti coinvolte. Tuttavia, l’organizzazione sindacale continuerà a monitorare l’attuazione degli impegni assunti, garantendo il rispetto dei diritti economici e contrattuali dei lavoratori. La vertenza, pur avviata verso una soluzione, non è ancora conclusa e la FIT-CISL invita i lavoratori a segnalare eventuali ritardi o problematiche aziendali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “POSTA CERTIFICATA: Trasmissione comunicato stampa – Esito incontro in Prefettura sulla vertenza General Enterprise” ricevuto tramite email da “Per conto di: fit-cisl-sa@pec.it” in data 19/10/2026.