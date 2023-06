Seminario di aggiornamento in diritto penale tributario e responsabilità ex d.lgs 231/01, 2 appuntamenti venerdì 9 e sabato 10.

Due convegni a Salerno su tematiche di grande attualità: “L’impatto delle riforme sui reati tributari” (venerdì 9 giugno 2023 – ore 15:00-19:00 – CCIAA Salerno – Salone Genovesi) e “Responsabilità amministrativa degli Enti” (sabato, 10 giugno 2023 – ore 9:00-13:00 – CCIAA Salerno – Salone Genovesi, entrambi accreditati da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

“Questo è il primo evento del Centro studi di diritto penale tributario che si organizza in Campania – e siamo riusciti a portarlo a Salerno – ed è un avvenimento importante perché tratta una materia poco affrontata ma di straordinario interesse per le aziende e per i professionisti”, ha affermato con soddisfazione Rosa Maria Landi, Coordinatrice Gruppo Campano Centro di Diritto Penale Tributario (CDPT).

L’impatto delle riforme sui reati tributari

Sul piano del diritto penale è la novità di maggiore spessore da un anno a questa parte, insieme all’intervento sulla prescrizione, da quando, a inizio 2019, è entrata in vigore la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione. L’intervento sul penale tributario da una parte ridisegna le sanzioni, anche attraverso la revisione di alcune delle soglie di rilevanza penale già previste, dall’altra introduce forme inedite di contrasto patrimoniale come la confisca per sproporzione, e, infine, apre definitivamente alla responsabilità amministrativa delle imprese per le principali violazioni fiscali. Operazione poi condotta a termine in un secondo momento con l’estensione del decreto 231 del 2001 anche alla grande evasione transnazionale (Giovanni Negri-Il Sole 24 Ore). Su questi temi si confronteranno gli illustri relatori nella prima giornata del seminario di aggiornamento in diritto penale tributario e responsabilità ex D.Lgs. 231/01, organizzato dagli Avvocati Penalisti Distretto di Salerno (APDS), in collaborazione con il Centro di Diritto Penale Tributario (CDPT) e la Scuola Giuridica Salernitana (SGS).

Responsabilità amministrativa degli Enti

Negli ultimi anni – come si evince dalle relazioni annuali stilate dalle Procure della Repubblica – si è assistito ad un progressivo aumento dei procedimenti penali nei quali le Società vengono evocate in giudizio per rispondere della responsabilità amministrativa dipendente da reato disciplinata dal D.lgs. n. 231/2001. Da una analisi delle fattispecie concrete sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria emerge altresì che le contestazioni di illecito amministrativo non siano più prevalentemente connesse alla “semplice” mancata adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte degli Enti ma siano sempre più spesso legate ad un’inefficacia implementazione dei presidi offerti dal sistema 231 (NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore). Di questo e di altro parleranno gli illustri relatori nella seconda giornata del seminario di aggiornamento in diritto penale tributario e responsabilità ex D.Lgs. 231/01, organizzato dagli Avvocati Penalisti Distretto di Salerno (APDS), in collaborazione con il Centro di Diritto Penale Tributario (CDPT) e la Scuola Giuridica Salernitana (SGS).

Sarà consentita una tolleranza ritardo ingresso/anticipo uscita di 15 minuti; in difetto non verranno attribuiti crediti.